Biella Rugby conferma Davide Zorzetto

Biella Rugby conferma un altro ‘avanti’, si tratta di Davide Zorzetto, tallonatore di Aosta, classe ’94. Per Davide la prossima sarà la terza stagione in gialloverde: “Non potevo rinunciare all’occasione di rimanere in un club dove mi sono trovato benissimo sin dal primo anno. Compagni e staff tecnico mi sono entrati nel cuore. Lo scorso anno mi sono infortunato nella prima parte del campionato e non ho potuto dare il mio contributo ai buoni risultati ottenuti dalla squadra, la speranza è quella di rimediare quest’anno. Il mio desiderio più grande per la stagione che ci attende è quello di riuscire a ripercorrere la strada che è stata bruscamente interrotta quest’anno. La strada è quella giusta, ci meritiamo di portare a compimento l’impresa”.