Nel weekend il nuoto torna in vasca dopo l'emergenza coronavirus

Il nuoto piemontese torna in vasca dopo l’emergenza Covid - 19: da oggi a domenica infatti lo stadio del nuoto di Torino ospiterà il campionato nazionale di categoria su base regionale. Data l’impossibilità di organizzare la tradizionale rassegna nazionale e per evitare agli atleti spostamenti non indispensabili dalla propria regione, la Federazione ha deciso di dare il via libera a una gara che coinvolgerà i migliori atleti piemontesi e valdostani delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores.

La manifestazione verrà ospitata dallo stadio del nuoto di Torino, a porte chiuse e nel rispetto delle attuali normative legate all’emergenza Covid-19 (atleti distanziati di un metro e obbligo di mascherina). Spiega Attilio Marchesi, presidente Dynamic Sport: “Tornare a gareggiare è importante dal punto di vista psicologico, sia per gli atleti sia per i tecnici. Il lungo lock down ha messo a dura prova tutti, ma non ha intaccato la nostra passione per il nuoto. La speranza è che questi campionati siano solo il primo passo di un graduale ritorno alla normalità”.