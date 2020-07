Golf Club Cavaglià, successi di Spluga e Casartelli nei Nazionali Baby

Dopo due splendide giornate di golf e sano agonismo si sono conclusi ieri al Golf Club Cavaglià i Campionati Nazionali Baby Under 12 maschili e femminili che hanno visto la partecipazione di 120 partecipanti (84 ragazzi e 36 ragazze arrivati da tutta Italia) a sfidarsi sulla distanza di 36 buche in una gara che si conferma soprattutto una bella festa per giovanissimi, molti dei quali alla prima esperienza in una competizione importante.

Sul percorso biellese (par 68, al suo primo evento tricolore) hanno brillato Edoardo Spluga e Diana Maria Casartelli che malgrado la giovanissima età hanno firmato score eccellenti andando così a iscrivere il nome su un albo d'oro dove compaiono tra gli altri Teodoro Soldati, Matteo Manassero e Alessia Nobilio. Nel torneo maschile il veronese Spluga (già nettamente in testa dopo il primo round) ha chiuso con una strepitosa carta di 129 (63, 66 -7) lasciandosi alle spalle Filippo Bonomi (Arzaga) secondo con 132 (66, 66 – 4) e Pietro Imperlati (Firenze) terzo con 139 (69, 70 +3). Quarto sempre con 139 Federico Tadini (Des Iles Borromées) calato dopo un ottimo primo giro (69, 70 +3).

Nella gara femminile la milanese dell’Ambrosiano Casartelli ha vinto per distacco inanellando due bei giri appena sopra par per consegnare uno score finale di 141 (71, 70, +5). In seconda posizione la romana del Castelgandolfo Matilde Andreozzi con 145 (74, 71 +9) e terza con lo stesso punteggio la portacolori del Royal Park I Roveri Emanuela Appendino (70, 75) che con la veronese Siria Ballini (quarta con 146) avevano condiviso la posizione di leader alla fine del primo giro. Bravi anche i figli d'arte biellesi Carlotta Schellino (32esima con lo score di 192) e Luca Guerisoli (77° con lo score di 181). Ottima la direzione del torneo di Flavio Siccardi coadiuvato dal suo team di arbitri federali.