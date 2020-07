Virtus Biella punta ancora sulle giovani con la conferma della neo 18enne Walther

Non poteva essere compleanno migliore per la giovane promessa della pallavolo, Giorgia Walter. Domenica in serata è arrivata l'ufficialità del rinnovo con la Prochimica Virtus Biella che milita in serie B1. E proprio il 19 luglio Giorgia ha compiuto 18 anni. Ecco il comunicato della società.

"Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Giorgia Walther anche per la prossima stagione 2020/2021. Sposa ancora il nostro progetto la promettente quasi maggiorenne, Walther. Già perché il suo 18esimo cade proprio il 19 luglio e quindi non ci rimane che farle tantissimi auguri da tutta la famiglia Virtus. L’attaccante oltre alla conferma in prima squadra disputerà anche il campionato Under 19. E allora…in bocca al lupo Giorgia!”.

Il commento di Giorgia Walther. “Sono molto felice di aver trovato continuità in questo percorso. L'anno scorso non é stato portato a termine e le cose non si lasciano a metà. Credo che abbiamo ancora molto da dimostrare. Questi mesi sono stati molto strani. Non sono abituata ad avere una giornata tranquilla, sono una persona a cui piace avere ben organizzate tutte le 24 ore. Per essere più vicina alla pallavolo ho guardato tante partite, così facendo però mi veniva solo più voglia di tornare in campo. Coach Colombo l'ho conosciuto circa 5 anni fa quando avevo fatto un camp a Canazei mentre Ube l'ho conosciuta l'anno scorso quando veniva a trovarci in palestra. La prima impressione con loro é stata ottima, spero che questo percorso confermi questa mia sensazione. Dal punto di vista tecnico spero di poter imparare molto da coach Colombo sulla seconda linea. Credo che i tifosi, come noi, non vedano l'ora di tornare al PalaSarselli. Di sicuro sarà molto strano dopo un periodo di pausa così lungo ma la voglia é davvero tanta!”.