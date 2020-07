Lutto nel Biellese, è morto Gianpaolo Zegna: fu alpino e consigliere di Confartigianato

Lutto nel Biellese per la morte di Gianpaolo Zegna, mancato questa mattina all'età di 81 anni. Personalità molto conosciuta in tutto il territorio, per anni ha guidato l'attività di famiglia, fondata alla fine dell'800 e inserita nel 2012 dalla Camera di Commercio di Biella nelle imprese che hanno fatto la storia d'Italia.

Originario di Massazza, Zegna è stato consigliere comunale per 30 anni e, fin dalla fondazione, alpino del gruppo locale, ricoprendo il ruolo di consigliere fino a poco tempo fa. Inoltre, è stato per molti anni nel consiglio di amministrazione di Confartigianato Biella. A ricordarlo, addolorato, lo stesso presidente Cristiano Gatti: “Era la nostra memoria storica. Gianpaolo ricordava perfettamente ogni appuntamento, ricorrenza o incontro avvenuto in passato. Era una persona straordinaria, puntuale sul lavoro e di gran valore. Un uomo della vecchia guardia che mancherà a tutti noi”.

Domani, 21 luglio, alle 20, si terrà la corona alla chiesa parrocchiale di Massazza. Sempre qui, avranno luogo i funerali mercoledì 22 luglio, alle 10.