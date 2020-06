Campiglia, domani si torna a passeggiare per la Bursch in sicurezza: ecco i percorsi ad anello FOTO

Tornano le escursioni in Valle Cervo per scoprirne la bellezza. Avrà inizio l'iniziativa RicamminiAmo la Bursch lungo i cinque percorsi ad anello individuati dal comune di Campiglia Cervo per camminare tra boschi e borgate con direzione di cammino consigliata al fine di garantire maggiore sicurezza. Data l'importanza dell'evento ci sarà una vera e propria inaugurazione prevista per domani, sabato 27 giugno.

La capienza massima prevista è di 300 persone in totale, 60 per ogni percorso, la partenza potrà avvenire tra le 9.30 e le 12 proprio per permettere un ragionevole e sicuro distanziamento. Gli organizzatori sono: amministrazione di Campiglia Cervo, UPLI (Unione Nazionale Pro Loco) e Franco Grosso dell'Associazione nazionale Cammini, hanno ideato un coinvolgimento totale del territorio. Infatti ad ogni punto di partenza, Balma, Asmara e Campiglia Cervo, si pagherà il costo di iscrizione (10 euro) potendo ritirare il "sacchetto pic-nic" fornito dai locali esercizi pubblici; da parte loro le locali Pro Loco di Campiglia Cervo, Quittengo e Riabella accoglieranno i partecipanti, provvedendo a suddividere le partenze un poco distanziate, fornendo eventuali informazioni e consegnando il sacchetto pranzo.

Ogni percorso è percorribile anche da famiglie con bambini, si rammenta che trattandosi di sentieri e mulattiere sono consigliati abbigliamento e calzature adeguati, gli anelli sono segnalati con frecce del colore con cui sono stati contraddistinti.

L'anello Azzurro – Riabella parte da Balma - Parco Cave sale a Riabella lungo la carrozzabile per poi inoltrarsi nei boschi del parco degli Arbo e raggiungere con un travès in quota prima il belvedere del Mazzaro (in cui è raccomandato fermarsi)poi le frazioni Driagno e Magnani e ritornare al punto di partenza percorrendo un suggestivo sottopassaggio pedonale (la Truna). Lunghezza 5 km per un dislivello di 300 metri.

L'anello Rosso di Oriomosso parte dallo stesso punto della Balma e salendo lungo la carrozzabile che percorre la sponda destra del Cervo raggiunge col chilometro di "salute in cammino" la località Asmara per poi attraversare il torrente sul bel ponte di pietra ed esplorare il versante opposto della Valle (la Banda Soulia). Si raggiungono salendo Quittengo, Roreto, Albertazzi ed il punto piu' alto rappresentato da Oriomosso, (merita una breve deviazione il punto panoramico davanti al piccolo Camposanto arroccato sulla pendice del Monte Pila) per poi discendere sulla mulattiera dei virit alla frazione Rialmosso e tornare alla Balma. Lunghezza 8 km dislivello 350 mt.

L'anello blu di Santa Maria parte dalla località Asmara accanto all'omonimo Albergo Ristorante e percorre un tratto della carrozzabile fatta costruire dal locale benefattore Giovanni Magnani nell'800, giunti al palazzo del municipio (dell'ex comune di San Paolo Cervo) anch'esso edificato dal medesimo benefattore si percorre la mulattiera detta Quatzagne per raggiungere la piccola frazione Bariola ed imboccare il traves della Custascia ed arrivare a Mortigliengo (nome derivante dal luogo di provenienza dei primi abitanti appunto Mezzana Mortigliengo e dintorni). Si sale ancora verso Mazzuchetti e attraversato il curato borgo ci ci inoltra nel bosco per guadare il Rio Bele e raggiungere Santa Maria di Pediclosso con la sua chiesetta medioevale.Finalmente si scende a Oretto e si Raggiunge la località di partenza. Lunghezza circa 5 km, dislivello 250 mt.

L'anello Verde di San Giovanni, parte da Campiglia Cervo presso la piazza del Municipio dove vale la pena soffermarsi nel nuovo punto informativo ricco di immagini e di notizie, attraverso il ponte littorio ci porta in sponda destra ed imbocca una comoda mulattiera in salita costellata, ai tornanti, dalle cappelle dei Santi Eremiti, tale percorso rappresenta il Sacro Monte del Santuario di San Giovanni d'Andorno, visitato dal quale si scende alla frazione Iondini e poi a Valmosca. Si sale da li' alla frazione Forgnengo per raggiungere quasi in piano Piaro ed imboccare l'Er, la mulattiera tra i faggi che riconduce a Campiglia Cervo. Lunghezza circa 3 km dislivello 350 mt.

Anello Arancio Sassaia. Si parte da Campiglia Cervo e percorrendo un sentiero che ci offre una inconsueta vista del capoluogo dall'alto si sale per la mulattiera delle Forche per arrivare a Sassaia, borgo non raggiungibili in auto dagli scorci particolarmente suggestivi. Si Prosegue con un travès che porta alla frazione Piaro ed a scendere al punto di partenza di Campiglia con la mulattiera tra i faggi. Lunghezza circa 4 chilometri, dislivello 200 mt.

Per informazioni ulteriori sono disponibili sul sito www.visitaltopiemonte.it oppure contattando i numeri: 338.6361061 o 335.7852310.