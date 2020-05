Biella, novità per la viabilità: riaprono strade e partono nuovi cantieri

Novità dal piano asfaltature 2020 del Comune di Biella. Da oggi, 25 maggio, i lavori su via Lamarmora si spostano verso il Palazzo della Provincia e interesseranno la rotonda di via Lamarmora / corso Risorgimento. Si procederà chiudendo prima la corsia a sud, cioè quella che interessa la corrente di traffico da Occhieppo a Biella. Si consiglia, pertanto, a tutti coloro che provengono dalla Valle Elvo di prediligere per entrare in città il percorso da via Rigola.

Sono terminati, invece, i lavori di manutenzione e di segnaletica di corso Rivetti, che verrà riaperta al traffico sabato 23. Il Comune ricorda che i lavori su viale Matteotti (di fresatura e asfaltatura) sono ancora in corso e la viabilità verrà ripristinata da lunedì prossimo (25 maggio). Da ieri, invece, a causa di lavori in corso per il rifacimento del manto stradale, verrà chiusa anche via Abruzzi che riaprirà comunque a inizio settimana prossima, probabilmente martedì 26 maggio.