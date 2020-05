Nel Biellese va in scena la Mototerapia "Take Away" grazie al campione del Mondo Vanni Oddera

"E’ stata una giornata all'insegna della solidarietà quella che si è svolta venerdì 8 maggio a Biella, quando Vanni Oddera, Campione del Mondo di freestyle motocross, con il supporto di Andrea Campagnolo, ideatore di NaturalBOOM, il primo Mental Drink e il patrocinio del Comune di Biella, ha fatto visita a dei bambini malati già conosciuti presso le corsie di vari ospedali pediatrici, nei quali ha lui stesso introdotto la Mototerapia dal 2009.

Un giro in moto o sul quad, salti mozzafiato virtuali provati in prima persona grazie al visore di realtà aumentata nel quale venivano trasmessi gli spericolati salti eseguiti dal campione savonese con tanto, tanto buonumore. Questo è stato il regalo che ha voluto fare Vanni Oddera, prestando gratuitamente impegno e mezzi al fine di alleggerire questo lungo periodo di quarantena a chi, purtroppo, vive ogni giorno senza poter provare la sensazione del vento in faccia che scompiglia i capelli e manda il cuore in gola.

Non solo Biella ma anche Occhieppo Inferiore, Valdengo e Candelo, il tutto seguendo norme severissime di igienizzazione di tute e moto grazie al Felmar 100, strumento per strutture ospedaliere in grado di annullare o almeno ridurre al minimo il rischio di infezione che, unito all'esperienza e all'attenzione di tutto lo Staff, ha permesso di trascorrere la giornata in totale sicurezza lasciando spazio solo alla spensieratezza ed a qualche brivido provato da genitori e nonni vedendo i loro piccoli sfrecciare a tutta velocità come dei veri biker”.