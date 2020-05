La Rhythmic School è pronta a partire…appena ci sarà la possibilità VIDEO

“… è in tempi come questi che impari a vivere di nuovo, è in tempi come questi che dai sempre di più…” questo il pensiero dello staff tecnico, del direttivo e di tutta la grande famiglia delle RSgirls al tempo del coronavirus o Covid 19 che dir si voglia. La Rhythmic School, Scuola di ginnastica ritmica d’eccellenza, forte di questo concetto, non si è arresa di fronte all’imprevisto ostacolo che ha sconvolto le nostre vite, ha reagito immediatamente …non si è mai fermata …ed è pronta, appena sarà possibile, a ripartire nell’assoluto rispetto della salute delle nostre ragazze, dello staff e di tutte le famiglie che compongono la nostra associazione.

Infatti, possiamo affermare che le nostre ragazze non si siano mai fermate, in quanto fin da lunedì 9 marzo, dapprima le agoniste, poi le preagoniste e successivamente anche le ragazze dei corsi base sono state seguite in video conferenza, sulle varie piattaforme, dalle rispettive tecniche che hanno seguito in modo personalizzato le atlete o i vari gruppi appositamente costituiti. Sono state dieci settimane di allenamenti, al momento, effettuati dalle atlete presso le proprie abitazioni, non senza difficoltà, dovute alla disponibilità di ogni atleta, che ha alternato gli allenamenti alla formazione scolastica, ed alla possibilità riservata dagli spazi disponibili delle proprie abitazioni. In funzione di disponibilità oraria e spazi sono stati predisposti dalla direttrice tecnica Tatiana Shpilevaya programmi di preparazione atletica, preparazione tecnica con gli attrezzi e coreografia messi in pratica dalle RSgirls sotto la supervisione della stessa DT e dello staff tecnico composto da Arianna Prete, Lena Chursina, Martina Impallaria, Cristiana Berruti, Arianna Larice e Margherita Chiorino.

Non è stato semplice – afferma la DT Shpilevaya – riuscire ad organizzare e far quadrare tutte le diverse esigenze, ma grazie alla disponibilità pressochè totale di allenatrici e famiglie siamo riuscite a fare un buon lavoro e permettere alle nostre ragazze di procedere con gli allenamenti e soprattutto “vivere” questo periodo di clausura con maggior serenità e dando loro la possibilità di continuare a praticare la loro passione: la Ginnastica Ritmica in assoluta sicurezza. A tal proposito, vorrei ringraziare per la dedizione e l’impegno tutte le istruttrici e le atlete, soprattutto quelle che non avevano grande spazio a disposizione, che si sono comunque impegnate a fondo al meglio delle loro possibilità; così come le famiglie che hanno trasformato salotti, camere, cucine o tavernette e giardini (chi li aveva) in novelle piccole palestrine.

Al termine di questa fase claustrofobica e nell’attesa di ritornare nella nostra amata sede, il palazzetto dello sport di Candelo – conclude Tatiana Shpilevaya – abbiamo deciso di fare un video in cui raccogliere, in modo simpatico, la nostra esperienza di questo periodo. Purtroppo per motivi di brevità, nel video non compaiono tutte le atlete che hanno partecipato agli allenamenti “Covid 19”, recupereremo con un secondo video in cui daremo spazio a chi manca.

Ora però, mettendo scrupolosamente in pratica tutte le regolamentazioni istituzionali ed osservando tutte le normative emesse, è giunto il tempo di ritornare ad allenarci in ambienti idonei che ci permettano di fare quanto non era possibile fare in spazi contenuti ed a tornare, seppur a debita distanza, a riprendere il nostro vivere con una certa normalità ed a riassaporare il “piacere” di condividere una nuova vita sociale. Chi vuol vedere il video, avere maggiori informazioni o semplicemente seguirci può trovarci su facebook.com/rhythmicschool, instagram rhythmic_schoolbiella e sul sito societario www.rhythmicschool.com.