Si ribalta con l’auto sulla Settimo Vittone, ne esce senza graffi

Attimi di preoccupazione sulla Settimo Vittone. Intorno alle 12.30 di oggi, 12 maggio, si è verificato un incidente autonomo nei pressi dell’azienda Alpe Guizza, poco prima dell’inizio della galleria. Secondo le prime ricostruzioni, un auto si sarebbe ribaltata su se stessa per cause ancora da accertare. Sembra che il conducente non abbia riportato ferite tanto da rifiutare il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.