Altro incidente in superstrada: animale attraversa e auto sbatte contro i divisori in cemento

Incidente, ieri nel primo pomeriggio, in superstrada dove fortunatamente l'automobilista è rimasta illesa. Stava viaggiando sulla SR 142 quando, all'improvviso, si è trovata di fronte un animale selvatico che voleva attraversare.

La donna, una giovane 26enne residente a Biella, ha frenato in maniera repentina e brusca ma ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro i divisori in cemento. L'auto, una Fiat 500, è stata recuperata dal carro attrezzi. Traffico rallentato per i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine e dalla rimozione del veicolo.

E' il secondo incidente in superstrada Biella Cossato che incorre un automobilista nel tentativo di evitare l'investimento di un animale selvatico. Il 30 aprile era successo ad un altro biellese, anch'esso rimasto illeso ma con l'auto danneggiata. LEGGI ANCHE "Paura in superstrada: per evitare l'impatto con un animale perde il controllo e si ritrova in contromano".