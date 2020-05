Paura in superstrada: per evitare l'impatto con un animale perde il controllo e si ritrova in contromano

E' finito con una gran paura ma senza conseguenze per l'automobilista, l'incidente successo alle 23 circa di ieri sera sulla superstrada Biella Cossato. Una donna a bordo della sua automobile, per evitare l'impatto con un animale che ha attraversato la corsia, ha perso il controllo della vettura girandosi su se stessa e sbattendo contro il divisorio in cemento.

All'arrivo le forze dell'ordine si sono trovati la macchina in contromano. E' stato allertato il carro attrezzi che ha poi provveduto alla rimozione. La conducente fortunatamente è rimasta illesa.