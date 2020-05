Biella in lutto per la morte dell’ex finanziere Natalino Zago

Biella e Guardia di Finanza in lutto per la scomparsa di Natalino Zago, appuntato delle fiamme gialle del nostro territorio. L’uomo è mancato ieri, all’età di 90 anni, all’ospedale di Ponderano. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la salma riceverà la benedizione in forma strettamente privata martedì 5 maggio, alle 11, nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora.