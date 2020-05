Auto in fiamme nella notte a Gaglianico

Saranno da stabilire le cause dell’incendio che ieri sera, poco prima di mezzanotte, ha completamente avvolto e distrutto una Renault parcheggiata fuori da un’abitazione di Gaglianico. Le fiamme si sono propagate velocemente ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio domando il rogo in breve tempo. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Biella per i rilievi del caso. Una volta bonificata l’area, il mezzo è stato rimosso dal carro attrezzi. Sono ancora al vaglio dei tecnici gli accertamenti sulle ragioni che hanno portato all'incendio. Al momento gli investigatori stanno chiarendo le dinamiche e non stanno escludendo alcuna ipotesi.