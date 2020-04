Energia solidale: l’azienda ECP Gabogas2 mette in atto buoni sconti sul GAS per tutto il 2020

L’Azienda ECP di Alberto Pernici si occupa di forniture di gas e di realizzazioni di impianti industriali. L’azienda nasce alla fine del 2016 da un’idea di Alberto. Dopo aver lavorato per oltre trent’anni all’interno di aziende del settore della commercializzazione del gas GPL, partendo come venditore di zona sino ad arrivare, negli ultimi anni, ad occuparsi dell’intero settore GPL per un gruppo multinazionale, ha poi deciso di realizzare una propria attività commerciale, poter dare alla clientela già consolidata e ai nuovi clienti un modo nuovo di gestire tutte le attività connesse ad una fornitura. Durante questo periodo difficile, Alberto ha pensato di mettere in atto alcuni piani di sconto per aiutare i clienti, nuovi o già affermati.

"Vista la situazione economica preoccupante, non vedendo interventi capaci di dare una scossa al nostro tessuto produttivo, noi di ECP cerchiamo di fare qualcosa di concreto nel nostro piccolo” commenta Alberto Pernici, titolare dell’azienda. “Con L'iniziativa "Energia Solidale ECP Energy - Gabogas2", per tutto il 2020, applicheremo buoni sconti sul GAS dedicati ai nuovi clienti, ai pensionati, alle persone indigenti e alle famiglie numerose; inoltre, per tutta la nostra clientela già acquisita, riserviamo sconti e condizioni dedicate sulle forniture di gas GPL per il periodo primavera/estate. La nostra, è vera solidarietà”. Da sempre, i passi più importanti per ECP, sono la massima attenzione alla sicurezza (attraverso una rete di assistenza tecnica a disposizione 24 ore su 24) ed un lavoro di regolarizzazione di tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, attraverso un personale tecnico qualificato e presente sul territorio. I prezzi del combustibile sono molto competitivi e rapportati ai potenziali consumi; infine, assicura forniture tempestive ed una gestione diretta di tutte le attività legate alla fornitura di GAS. Oggi il GPL è ancora un settore importante nel panorama dei combustibili da riscaldamento civile, industriale ed agricolo, in quanto è un’energia pulita e polivalente.

“Il mio obiettivo è di far conoscere meglio questo combustibile, offrendo servizi sempre più attenti alle esigenze del cliente finale e “prendendo per mano” il cliente, supportandolo in ogni aspetto, da quello commerciale a quello tecnico.” Alberto ha deciso di affidarsi a Gabogas2, incontrando un’azienda che ha creduto nel progetto che hanno realizzato insieme in Piemonte. Gabogas2 è il più importante distributore di gas GPL in Trentino Alto Adige, operando anche in Lombardia e Veneto. “In Piemonte contiamo insieme di diventare, in pochi anni, uno dei principali operatori del settore” confessa Alberto. ECP Energy si occupa inoltre di commercializzazione di Gasoli per uso autotrazione, agricolo e riscaldamento, o di formazione tecnica e normativa rivolta ad Enti ed Associazioni di categoria. La sede legale di ECP si trova a Pralungo, nuova sede operativa dotata di uffici, magazzino e sito di stoccaggio per i serbatoi e i mezzi di trasporto. La location è situata in un’area strategica sotto l’aspetto logistico per l’area Piemonte, in località Candia Canavese (TO) vicino a Caluso e Chivasso. “Pronti le nuove sfide 2020... Saranno difficili, ma piene di "Energia" italiana!”.

Per info: 335 1064933 – 349 4919205 – alberto.pernici@gmail.com –

