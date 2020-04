Cossato, a fuoco un'auto in un garage. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco VIDEO

Non sono ancora chiare le cause dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, nell'autorimessa di un'abitazione di via Barazze, a Cossato. Impegnate nello spegnimento del rogo tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato, che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza la struttura ed evitando che venisse coinvolto il resto della casa. Con loro sono intervenuti anche i Carabinieri.