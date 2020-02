Furti a Graglia e Sandigliano. Nel mirino attrezzatura da giardino e oro

Due furti avvenuti nei giorni scorsi nel Biellese. In un cascinale di Graglia, in regione Monte Pennone, i ladri hanno scassinato una porta e una volta all'interno hanno portato via diversa attrezzatura da giardinaggio tra cui un decespugliatore. L'ammontare del danno non è stato stimato.

In via XXV Aprile a Sandigliano, invece, nel pomeriggio di martedì, ignoti hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione, messo a soqquadro completamente le camere per poi scappare con diversi monili in oro. Anche in questo caso il danno non è stato quantificato dal proprietario.