Lauretana si riconferma sponsor della 32esima Winter Marathon

Acqua Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, conferma la partnership con la Winter Marathon. La cornice esclusiva di Madonna di Campiglio è lo scenario della più spettacolare corsa in montagna: il fascino della auto storiche appassioneranno i partecipanti in una un’edizione unica dal 23 al 26 gennaio. Freddo, neve e ghiaccio saranno gli elementi in cui eleganza, velocità e glam vintage sfileranno lungo i tornanti della località dolomitica.

Freddo, neve e ghiaccio sono gli elementi di acqua Lauretana, pura, leggera, icona di qualità e del design made in Italy nella prestigiosa Pininfarina. Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, è un autentico dono della natura, nasce pura dalla sorgente ad oltre 1000 metri s.l.m, in un ambiente incontaminato e imbottigliata preservando le caratteristiche uniche che la rendono inimitabile. Un’eccellenza disponibile in Italia e all’estero e per tre giorni per gli equipaggi della Winter Marathon.