Il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa incontra il Biella Master

Nella giornata di venerdì 15 novembre 2019 i partecipanti al corso propedeutico del Biella Master delle Fibre Nobili hanno avuto l’occasione di incontrare per la prima volta nella storia del master il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, il dottor Carlo Capasa. All’evento erano presenti Luciano Barbera, presidente della Fondazione del Master e promotore dell’iniziativa, e il direttore del corso, l’ingegnere Giovanni Schiapparelli.

Durante l’incontro il presidente Capasa ha voluto conoscere gli aspiranti masterini, i quali hanno presentato loro stessi, raccontando il percorso personale che li ha portati a partecipare alle selezioni, e hanno esposto quelle che sono le loro aspettative in merito al corso e le loro ambizioni per la vita professionale futura. Il Presidente di CNMI si è mostrato molto interessato ai profili dei candidati.E’ anche stata l’occasione per dibattere sulle più attuali tematiche in campo tessile, abbigliamento e moda. Si è parlato a lungo di sostenibilità, argomento molto discusso alle varie round tables del settore, soffermandosi su varie tematiche: gli sprechi accumulati dalla cultura del Fast Fashion, la necessità di avere consumatori più consapevoli, lo sviluppo di un'economia circolare, la necessità di nuove tecnologie di tracciabilità della supply chain, come ad esempio le blockchain.

Il dottor Capasa si è mostrato molto disponibile a condividere la propria esperienza, rispondendo alle numerose domande che i ragazzi interessati gli ponevano, creando spesso discussioni molto costruttive. Il presidente Barbera, al termine dell’evento, si è definito estremamente soddisfatto dell’incontro, auspicando che si possa ancora ripetere in futuro e ha concluso la giornata ricordando l’importanza del perseguire i propri sogni, perché senza di essi non ci sarebbe la passione che ci porta a svolgere così bene il nostro lavoro.