Colpo in alloggio: denaro e oro nel mirino dei ladri

E' bastato poco più di un'ora di assenza dalla casa, dalle 18,45 alle 20, per permettere ai ladri di mettere a segno il furto. E' successo ieri sera a Vigliano ai danni di un 45enne residente in via Tommaso Mullatera che rientrando a casa ha trovato la porta d'ingresso forzata e alcune camere a soqquadro. I malviventi sono scappati portandosi via 320 euro in contante e diversi monili in oro ancora da inventariare. Indagini affidate ai carabinieri.