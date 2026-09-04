Dal Nord-ovest (TO), spaccata fallita a Torino: cinque incappucciati ripresi dai residenti VIDEO

Tentativo di furto nella notte nel quartiere Cit Turin, a Torino. Intorno all’una di venerdì 4 settembre, alcuni malviventi hanno preso di mira la serranda di un negozio di fotografia in via Giuseppe Grassi, a pochi passi da piazza Benefica.

L’episodio è stato ripreso nei video girati da alcuni residenti della zona, allarmati dai rumori. Nelle immagini si vedono cinque persone con il volto travisato mentre cercano di danneggiare la saracinesca per forzarla ed entrare nell’attività commerciale. Accortisi probabilmente di essere stati scoperti dai cittadini affacciati alle finestre, i componenti del gruppo hanno abbandonato il tentativo e sono fuggiti a mani vuote.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, allertate dagli abitanti della via. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.