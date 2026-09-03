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Cronaca dal Nord Ovest | 03 settembre 2026, 14:00

Dal Nord Ovest - Ruba un paio di scarpe e tenta la fuga, arrestato

Dal Nord Ovest - Ruba un paio di scarpe e tenta la fuga, arrestato (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Ruba un paio di scarpe e tenta la fuga, arrestato (foto di repertorio)

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Novara hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto intorno alle 11 in un’attività commerciale di corso Vercelli. Un ispettore della Polizia di Stato fuori servizio, dopo avere udito alcune urla provenire dalla zona delle casse, si è avvicinato e ha visto un addetto alla vigilanza a terra e alcuni clienti impegnati a trattenere un uomo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe oltrepassato le casse senza pagare un paio di scarpe. Nonostante l’intervento del poliziotto, avrebbe continuato a scalciare e ad agitarsi nel tentativo di liberarsi e fuggire.

L’ispettore ha quindi contattato la sala operativa, che ha inviato sul posto un equipaggio della Squadra Volante. Gli agenti hanno immobilizzato il giovane e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura.

Il ventisettenne, che secondo la Polizia si trovava in un forte stato di agitazione e di ubriachezza, avrebbe mantenuto un comportamento poco collaborativo sia durante il trasferimento nell’automobile di servizio sia all’interno degli uffici.

Al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Dalla redazione di Novara

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