Dal Nord Ovest - Ruba un paio di scarpe e tenta la fuga, arrestato

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Novara hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto intorno alle 11 in un’attività commerciale di corso Vercelli. Un ispettore della Polizia di Stato fuori servizio, dopo avere udito alcune urla provenire dalla zona delle casse, si è avvicinato e ha visto un addetto alla vigilanza a terra e alcuni clienti impegnati a trattenere un uomo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe oltrepassato le casse senza pagare un paio di scarpe. Nonostante l’intervento del poliziotto, avrebbe continuato a scalciare e ad agitarsi nel tentativo di liberarsi e fuggire.

L’ispettore ha quindi contattato la sala operativa, che ha inviato sul posto un equipaggio della Squadra Volante. Gli agenti hanno immobilizzato il giovane e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura.

Il ventisettenne, che secondo la Polizia si trovava in un forte stato di agitazione e di ubriachezza, avrebbe mantenuto un comportamento poco collaborativo sia durante il trasferimento nell’automobile di servizio sia all’interno degli uffici.

Al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.