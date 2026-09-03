Trovato senza vita in casa, tragica scoperta a Candelo

Drammatica scoperta nel comune di Candelo dove un uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua abitazione.
A dare l’allarme, stando alle prime ricostruzioni, un familiare che non sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui.
Una volta sul posto, il personale medico, assieme ai Carabinieri, non ha potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali. La vittima aveva 73 anni.
La salma è stata poi affidata ai suoi cari per le esequie funebri. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 2 settembre.