Scontro auto-moto a Biella, un uomo in codice giallo al Pronto Soccorso FOTO

Incidente stradale nel comune di Biella. Il fatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 3 settembre, all’incrocio tra viale Roma e via Trento.
A scontrarsi, dalle informazioni raccolte, un’auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio proprio il centauro, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo.
Sul posto è giunto anche il personale preposto alla pulizia della strada, assieme al carro attrezzi per la rimozione dei mezzi e gli agenti delle Volanti di Polizia, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica esatta del sinistro.