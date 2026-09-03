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CRONACA | 03 settembre 2026, 20:00

Scontro auto-moto a Biella, un uomo in codice giallo al Pronto Soccorso FOTO

A occuparsi dei rilievi gli agenti delle Volanti di Polizia.

Scontro auto-moto a Biella, un uomo in codice giallo al Pronto Soccorso (foto in esclusiva per Newsbiella.it)

Scontro auto-moto a Biella, un uomo in codice giallo al Pronto Soccorso (foto in esclusiva per Newsbiella.it)

Incidente stradale nel comune di Biella. Il fatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 3 settembre, all’incrocio tra viale Roma e via Trento. 

A scontrarsi, dalle informazioni raccolte, un’auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio proprio il centauro, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. 

Sul posto è giunto anche il personale preposto alla pulizia della strada, assieme al carro attrezzi per la rimozione dei mezzi e gli agenti delle Volanti di Polizia, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica esatta del sinistro.

g. c.

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