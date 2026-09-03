Biella, riuscito l’esperimento degli agenti della Polizia Locale in Valle Cervo: oltre 100 sanzioni per parcheggi selvaggi

Esperimento riuscito. È il giudizio unanime espresso dalle amministrazioni comunali di Piedicavallo, Rosazza e Campiglia Cervo al termine della riunione di oggi, 3 settembre, con i vertici della Polizia Locale di Biella.

Lo scorso luglio, infatti, era stato siglato l’accordo per l’utilizzo in alta Valle Cervo degli agenti del capoluogo di provincia nei weekend del periodo estivo. Un’iniziativa volta a regolare i flussi di traffico e sanzionare, qualora fosse stato necessario, tutti coloro che non hanno rispettato le norme del codice stradale, oltre a contrastare l’odioso fenomeno dei parcheggi selvaggi.

E, in effetti, sono stati oltre 100 i verbali redatti nel solo comune di Piedicavallo nei mesi di luglio e agosto per la presenza di auto nelle aree di sosta riservate alle persone con disabilità, in aggiunta agli spazi riservati per i soli residenti. Simili episodi si sono registrati anche a Rosazza e Campiglia Cervo, con mezzi lasciati in doppia fila o in punti dove non era pienamente garantita la viabilità, con l’emissione di ulteriori multe.

“Si tratta di una sperimentazione che muove i primi passi verso la giusta direzione – affermano i sindaci Carlo Rosazza Prin, Francesca Delmastro e Maurizio Piatti – resa possibile dal Comune di Biella, assieme alla Fondazione CR Biella e al Comando della Polizia Locale di Biella. Siamo soddisfatti poiché è stata garantita la piena sicurezza sulle nostre strade grazie alla presenza degli agenti e, nel complesso, non si sono registrate grosse criticità".

E aggiungono: "È stato un ottimo deterrente per evitare situazioni al limite. Qualcosa andrà perfezionato ma si può valutare di riproporlo nei prossimi anni, magari estendendolo a qualche altro servizio. Un ringraziamento è doveroso ai soggetti protagonisti di questo progetto”.