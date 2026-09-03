Incidente di moto a Pettinengo, soccorso un uomo del Canavese

Avrebbe riportato circa un mese di prognosi il motociclista di 56 anni rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nel comune di Pettinengo. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri, 2 settembre.
In breve tempo, è giunto sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza all’uomo, residente nel Canavese, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.