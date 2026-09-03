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CRONACA | 03 settembre 2026, 09:40

Incidente di moto a Pettinengo, soccorso un uomo del Canavese

Avrebbe riportato un mese di prognosi.

Incidente di moto a Pettinengo, soccorso un uomo del Canavese (foto di repertorio)

Incidente di moto a Pettinengo, soccorso un uomo del Canavese (foto di repertorio)

Avrebbe riportato circa un mese di prognosi il motociclista di 56 anni rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nel comune di Pettinengo. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri, 2 settembre. 

In breve tempo, è giunto sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza all’uomo, residente nel Canavese, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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