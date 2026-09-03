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Valli Mosso e Sessera | 03 settembre 2026, 06:50

L’alta Valsessera non dimentica dopo l’incendio, Coggiola ringrazia tutti i protagonisti dei soccorsi

Affissi diversi manifesti per le vie del paese per dimostrare la propria riconoscenza.

L’alta Valsessera non dimentica dopo l’incendio, Coggiola ringrazia tutti i protagonisti dei soccorsi (foto di repertorio)

L’alta Valsessera non dimentica dopo l’incendio, Coggiola ringrazia tutti i protagonisti dei soccorsi (foto di repertorio)

Un enorme ringraziamento per quanto svolto nei furenti giorni del disastroso incendio che ha duramente colpito l’alta Valsessera per quasi tre settimane lo scorso mese di agosto. 

Così, per dimostrare la propria riconoscenza, l’amministrazione comunale di Coggiola, guidata dal sindaco Paolo Setti, ha affisso nella giornata di ieri, 2 settembre, diversi manifesti per le vie del paese oltre a condividerlo sui canali social ottenendo fin da subito un grande plauso. 

Le locandine recavano la seguente scritta: “Ai Vigili del Fuoco, a tutto il personale dei mezzi impegnati, ai volontari AIB Regione Piemonte, alla Protezione Civile di Biella, Vercelli, Novara, alla nostra Unione Montana, alle Istituzioni che ci sono state vicine, alla Croce Rossa, a tutti gli esercizi commerciali di Coggiola e dell’intero territorio biellese, alle Pro Loco di Coggiola e Viera e a tutti i cittadini che hanno voluto contribuire a superare questa terribile tragedia che ci ha colpiti. Il sindaco e l’amministrazione comunale dicono GRAZIE!”. 

Un gesto particolarmente gradito dalla cittadinanza che sicuramente non passerà inosservato, nemmeno nel capoluogo di provincia.

Questi i volantini affissi

Questi i volantini affissi

g. c.

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