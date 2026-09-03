Orso Blu, i sindacati: “La Regione Piemonte coinvolgerà Hermes Fulfilment”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La Regione Piemonte si è impegnata ufficialmente a coinvolgere Hermes Fulfilment, multinazionale tedesca che fa capo al gruppo Bonprix, nella grave crisi industriale che coinvolge la cooperativa sociale Orso Blu.

Sono 137 le lavoratrici e i lavoratori attualmente in cassa integrazione, una misura che terminerà alla fine di settembre. Dopo quella data, in assenza di una soluzione, per queste persone si aprirà concretamente il rischio del licenziamento, con conseguenze pesantissime non soltanto per i lavoratori e le loro famiglie ma per l'intero territorio biellese.

Nella giornata di mercoledì 2 settembre, a Torino, si è svolto il tavolo istituzionale sulla vertenza. Come già annunciato, tuttavia, i vertici aziendali non si sono presentati, nonostante i numerosi solleciti formali avanzati dalle organizzazioni sindacali.

A questo punto sarà l'assessore regionale e vicepresidente Maurizio Marrone a tentare di coinvolgere direttamente Hermes Fulfilment e ad aprire un confronto con l'azienda per individuare possibili soluzioni alla crisi. Come organizzazioni sindacali riteniamo però necessario mantenere alta l'attenzione e coinvolgere l'intero territorio.

Per questo abbiamo deciso di organizzare una assemblea pubblica retribuita delle lavoratrici e dei lavoratori, che si terrà giovedì 10 settembre, dalle 10 alle 12 davanti ai cancelli dell'azienda, a Valdengo. L'ordine del giorno sarà fare il punto sulla situazione della crisi aziendale dopo l'incontro istituzionale di Torino e sulle prospettive per i 137 lavoratori e lavoratrici coinvolti.

Rivolgiamo un appello a tutti i rappresentanti politici, amministrativi e istituzionali del territorio affinché partecipino all'iniziativa e si attivino concretamente per contribuire alla soluzione di una vertenza che pesa enormemente sulla vita di 137 famiglie. Anche la cittadinanza biellese è invitata a partecipare a questo incontro pubblico e aperto a tutti.

Ad aprire l'assemblea saranno i rappresentanti sindacali e le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa, che porteranno direttamente la propria voce, le proprie preoccupazioni e le proprie aspettative. Non possiamo permettere che, alla fine della cassa integrazione, 137 persone vengano semplicemente lasciate senza lavoro e senza prospettive. La vertenza Orso Blu riguarda 137 lavoratori, ma riguarda anche il futuro del territorio”.

Stefano Martinotti – CGIL / FILCAMS

Marcello Onnis – CGIL / FILCAMS

Nicoletta Fabbian – CGIL / NIDIL

Mauro Orsan – UILTuCS

Antonio Di Maio – UILTuCS