“Se le demenze isolano, la comunità unisce”: a Biella il punto su “Accompagnamenti”

Appuntamento sabato 19 settembre a Palazzo Gromo Losa per il convegno che farà il punto sul progetto “AccompagnaMenti - Se le demenze isolano la comunità unisce”.

AccompagnaMenti, concluso lo scorso 30 marzo dopo circa 26 mesi di attività, è stata una sperimentazione dedicata a interventi domiciliari rivolti a persone con decadimento cognitivo over 65, con particolare attenzione alle fasce economiche più fragili. Il progetto, dell’importo complessivo di circa 300 mila euro, è stato promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha sostenuto un percorso di coprogettazione partecipata di territorio mettendo a disposizione 200 mila euro per il progetto e 23 mila per il percorso di accompagnamento a cura della Fondazione Zancan, mentre AMA Biella OdV ne ha coordinato la realizzazione come capofila, fin dalle fasi di progettazione e per tutta la durata delle attività.

Insieme ad AMA hanno partecipato alla rete di progetto, sostenendo l’importo residuo mettendo a disposizione ore di lavoro, utilizzo di beni e servizi, partner operativi del privato sociale biellese, Anteo Impresa Sociale, Maria Cecilia SCS, O.A.S.I. Onlus, Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale, Fondazione Infermeria S. Carlo ETS, A Ruota Libera SCS e le associazioni di volontariato Anzitutto, A.L.I.Ce. Biella, GVV San Giuseppe OdV e APB Amici Parkinsoniani Biellesi. Hanno partecipato come partner istituzionali l’ASL di Biella, attraverso il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) che ha segnalato le persone destinatarie degli interventi, la Città di Biella e i Consorzi Socio Assistenziali IRIS e Cissabo. Alla cabina di regia hanno preso parte anche gli Ordini provinciali dei Medici e degli Infermieri e la Provincia di Biella, mentre l'analisi delle ricadute è stata affidata alla Fondazione Emanuela Zancan di Padova.

Le persone segnalate dal CDCD sono state 54; di queste, 48 sono state effettivamente beneficiarie di interventi domiciliari personalizzati, finanziati con poco meno di 135.000 euro erogati sotto forma di servizi diretti alla persona.

Il convegno del 19 settembre sarà l'occasione per presentare nel dettaglio i risultati del progetto e discutere i possibili sviluppi futuri, con l'obiettivo di non disperdere il patrimonio di conoscenze costruito dal partenariato locale. L'evento è organizzato in partnership con Finis Terrae Officina dell'Apprendimento e Inforcoop Ecipa Piemonte.

«Abbiamo avuto delle difficoltà in avvio» dichiara il presidente di AMA Biella, Franco Ferlisi «ma una volta superate ci siamo subito accorti che si trattava di un’iniziativa molto importante proprio per la tipologia di persone fragili che più ci stanno a cuore e che spesso restano escluse da interventi di sostegno. Dare continuità al progetto potrebbe essere l’occasione per superare la logica delle azioni a termine e passare dai bandi a breve scadenza a strumenti stabili di co-programmazione e co-progettazione».

“Il progetto AccompagnaMenti rappresenta una risposta concreta e coraggiosa di welfare comunitario di fronte alla sfida delle demenze e dell'invecchiamento della popolazione», dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo. «Il nostro obiettivo prioritario è intercettare precocemente le fragilità cognitive sul territorio, garantendo che nessuna famiglia si senta invisibile o abbandonata nella gestione della malattia. Attraverso una sinergia tra istituzioni, sanità e terzo settore, siamo riusciti a spostare il baricentro dell'assistenza direttamente al domicilio delle persone, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. Questa solida rete di coprogettazione attiva non ha offerto soltanto cure e stimolazione cognitiva, ma ha sostenuto emotivamente i caregiver, spezzando l'isolamento sociale che spesso aggrava queste patologie. Investire risorse in percorsi terapeutici non farmacologici e nella formazione specialistica significa qualificare la risposta sociale del nostro territorio. Per la Fondazione, questo impegno non è un semplice intervento assistenziale, ma una scelta strategica per rimettere al centro la dignità umana e la solidarietà comunitaria. Accompagnamenti rappresenta inoltre la sperimentazione di una buona prassi i cui risultati potranno essere utilizzati per interventi futuri di sistema».

Progetti AccompagnaMenti: facciamo il punto - Palazzo Gromo Losa, 19 settembre

ore 8.00 – Accoglienza dei partecipanti e welcome coffee

ore 9.00 – Apertura dei lavori, con gli interventi di Michele Colombo (Fondazione CRB), Isabella Scaramuzzi (Città di Biella) e Franco Ferlisi (AMA Biella)

a seguire

– Co-progettazione e definizione del progetto (Marta Maglioli, Marco Cassisa);

- Il ruolo di ASL BI - CDCD (Stefania Papa);

- Il ruolo degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (Francesco Garzetti, CISSABO);

- Gli aspetti economici del progetto (Marco Cassisa);

- Lo svolgimento del progetto (Luisa Gardin);

- La valutazione del progetto e sviluppo della rete (Maria Bezze, Fondazione Zancan)

Interventi e testimonianze dei partner di progetto

ore 12.15 – Conclusioni (Andrea Quaregna)

ore 12.30 – Light lunch

ore 14.00 – Seminario esperienziale: discussione con l'équipe di progetto di tre casi significativi incontrati durante le attività

ore 16.00 – Conclusioni

La partecipazione richiede registrazione obbligatoria; le iscrizioni, valide anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi ECM, sono aperte al link: https://tinyurl.com/4fmzbk28