Zubiena, un contributo a L’Alveare per sostenere scuola e inclusione

Un sostegno alle attività di supporto scolastico e di inclusione sociale rivolte alla comunità. È quanto ha deciso il Comune di Zubiena, che ha concesso un contributo a favore de L’Alveare per l’anno scolastico 2026/2027.

La decisione è contenuta nella delibera di Giunta comunale numero 59 del 26 agosto 2026, pubblicata all’Albo Pretorio dal 27 agosto. Il contributo è finalizzato a sostenere le attività che L’Alveare svolgerà sul territorio nell’ambito del supporto scolastico e dell’inclusione sociale.

L’iniziativa si inserisce quindi nell'attenzione dell’amministrazione comunale verso i servizi rivolti ai bambini e ai ragazzi e, più in generale, verso quelle attività che possono favorire l'accompagnamento scolastico e la partecipazione alla vita della comunità.

Il provvedimento riguarda l’intero anno scolastico 2026/2027, indicando dunque un sostegno destinato a coprire le attività previste nel corso del nuovo anno scolastico.