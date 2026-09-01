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CRONACA | 01 settembre 2026, 11:00

Rapina a Biella, arrestato un uomo

Sono intervenuti nella serata di sabato gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale della Questura.

Rapina a Biella, arrestato un uomo (foto di repertorio)

Rapina a Biella, arrestato un uomo (foto di repertorio)

Sono ancora frammentarie le notizie sulla rapina avvenuta nei pressi della stazione San Paolo di Biella. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato scorso, 29 agosto. 

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che sia stato arrestato il presunto autore: si tratterebbe di un uomo fermato dagli agenti della Polizia Locale, con il supporto del personale della Questura. Pare che fosse in compagnia di un complice che, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, avrebbe fatto perdere le sue tracce. 

Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda. A chiamare il 112 la stessa vittima.

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g. c.

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