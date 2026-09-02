Vigliano, perde il controllo dell’auto: un uomo in ospedale

È stato trasportato in ospedale per accertamenti l’uomo alla guida che, nella giornata di ieri, 1° settembre, avrebbe perso il controllo della sua auto rimanendo così coinvolto in un sinistro stradale autonomo. Il fatto è avvenuto nel comune di Vigliano Biellese.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 assieme ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto. Poco prima, a Biella, si è verificato un urto tra due mezzi. In questo caso, entrambi i conducenti hanno provveduto alla compilazione del modello cid.