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Vigliano, perde il controllo dell’auto: un uomo in ospedale (foto di repertorio)
Vigliano, perde il controllo dell’auto: un uomo in ospedale
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CRONACA | 02 settembre 2026, 17:00

Vigliano, perde il controllo dell’auto: un uomo in ospedale

A Biella urto tra due mezzi senza gravi conseguenze per i conducenti.

Vigliano, perde il controllo dell’auto: un uomo in ospedale (foto di repertorio)

Vigliano, perde il controllo dell’auto: un uomo in ospedale (foto di repertorio)

È stato trasportato in ospedale per accertamenti l’uomo alla guida che, nella giornata di ieri, 1° settembre, avrebbe perso il controllo della sua auto rimanendo così coinvolto in un sinistro stradale autonomo. Il fatto è avvenuto nel comune di Vigliano Biellese. 

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 assieme ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto. Poco prima, a Biella, si è verificato un urto tra due mezzi. In questo caso, entrambi i conducenti hanno provveduto alla compilazione del modello cid.

g. c.

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