Biella, pubblicate le nuove norme per i matrimoni

Il vescovo di Biella Roberto Farinella ha promulgato per la Diocesi il documento «Orientamenti pastorali e norme in ordine alla preparazione e celebrazione del sacramento del matrimonio», approvato dalla Conferenza Episcopale Piemontese il 3 marzo 2026.

Come si legge nella nota, apparsa nelle scorse settimane sul sito web della Diocesi, Il nuovo testo raccoglie le indicazioni pastorali e normative elaborate per accompagnare le comunità cristiane nella cura del cammino di preparazione al matrimonio e nella celebrazione del sacramento, offrendo criteri comuni per le Diocesi della Regione Ecclesiastica Piemontese.

Con apposito Decreto, il vescovo ha disposto l’entrata in vigore del documento per la Diocesi di Biella a partire dal 2 agosto 2026, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di sant’Eusebio, vescovo e martire, patrono della Regione Ecclesiastica Piemontese.

Gli orientamenti e le norme intendono sostenere una rinnovata attenzione pastorale verso i fidanzati e gli sposi, valorizzando il significato del sacramento del matrimonio e il ruolo delle comunità cristiane nell’accompagnare coloro che scelgono di vivere la loro vocazione all’amore coniugale alla luce del Vangelo.

Con l’entrata in vigore del nuovo documento vengono abrogate le disposizioni relative alla celebrazione del matrimonio contenute nella Nota pastorale «La celebrazione dei Sacramenti. Orientamenti e norme» del 1997, così come ogni altra norma diocesana in contrasto con quanto ora promulgato.

Il testo completo degli «Orientamenti pastorali e norme in ordine alla preparazione e celebrazione del sacramento del matrimonio» è disponibile sul sito web della Diocesi di Biella.