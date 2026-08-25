Troviamo una casa a Stella di Bulli e Pupe con la Coda ODV?

Bulli e Pupe con la Coda ODV ha fatto una promessa a Stella: trovare una casa per lei. Stella è una cagnolina meravigliosa, particolare… così particolarmente bella. La sua dolcezza, il suo modo di farsi voler bene, il suo essere sempre delicata in quello che fa anche quando scava quelle fantastiche buche e poi, soddisfatta, ci si infila dentro.

L'associazione per lei cerca un’adozione piena di amore. Una casa che l' accolga, una famiglia che la protegga, che l'ami e che scelga di vivere con lei fino all’ultimo dei suoi giorni.

Stella convive tranquillamente con maschi e femmine. È una taglia media, vaccinata, sterilizzata, microchippata e in regola con tutto.

Ha dedicato tutta me stessa ai suoi cuccioli, adesso quello che le manca è solo una casa sua.

Stella si trova a Casale Monferrato (Al) presso il Centro Cinofilo Ginger DOG

Per info

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Silvia 340 9087029 se non rispondo scrivetemi su WhatsApp