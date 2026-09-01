Taekwondo, la campionessa paralimpica Patrycja Zewar si allena a Biella con IKIGAI FOTO

"In questi giorni la squadra IKIGAI di taekwondo olimpico e paralimpico ha avuto il piacere di ospitare una grande atleta: @patrycja_zewar , atleta paralimpica della nazionale polacca 🇵🇱 presente a Parigi 2024, medaglia d'argento ai campionati europei 2026 e bronzo al Roma Gran Prix 2026. Patrycja è venuta a trovarci per allenarsi con noi ed in particolare con il nostro para-atleta @stefano.chenuil.

Il taekwondo paralimpico consiste nel settore di questa disciplina dedicato a persone con malformazioni o mancanze degli arti superiori presenti dalla nascita o conseguenti ad amputazioni. Il combattimento del para-taekwondo consiste in una sfida a chi ottiene più punti toccando con i piedi la corazza dell'avversario/a, non è, però, consentito il calcio al viso.

In questi giorni Patrycja si è goduta un po' di relax tra le alpi biellesi: abbiamo alternato, infatti, allenamenti in palestra e relax in piscina presso @pralino.sport.sandigliano oltre ad altre giornate di allenamento e relax in montagna presso il @santuariodioropa .

Patrycja oggi parte per la Corea 🇰🇷 per un altro Gran Prix, torneo internazionale riservato ai migliori atleti del ranking mondiale, utile per l'assegnazione di punti fondamentali per qualificarsi alle paralimpiadi.

Forza Patry!!!!! Tutta IKIGAI e tutta Biella tifano per te!!

L'asd ATP IKIGAI - Para & Olympic Taekwondo Academy ha riaperto i corsi per persone con e senza disponibilità martedì 1 settembre presso il Centro Sportivo Pralino di Sandigliano."