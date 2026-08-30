Dal Nord Ovest - Sei intossicati dal monossido in una baita: morto un 37enne

Grave intervento di soccorso nella notte all'Alpe Buscagna, nell'area dell'Alpe Devero, nel territorio del comune di Baceno, dove sei persone che si trovavano in una baita d'alta quota sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio.

Il bilancio è drammatico: un uomo di 37 anni è morto e altre cinque persone sono rimaste intossicate, una delle quali versa in condizioni critiche. L'allarme è scattato intorno alle 00.30 ed è stato particolarmente complesso. A chiedere aiuto sarebbe stato uno degli stessi uomini, già in stato confusionale a causa dell'intossicazione. Le difficoltà nella comunicazione avrebbero reso inizialmente complicato comprendere cosa stesse accadendo e individuare con precisione il luogo dell'emergenza.

È stato quindi attivato un imponente dispositivo di soccorso, con l'intervento del 118, degli elisoccorsi di Torino e Como, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.

La vittima è un margaro di 37 anni. Particolarmente gravi le condizioni di un 19enne, classificato in codice rosso e trasportato dall'elisoccorso di Como all'ospedale Niguarda di Milano.

Altri due margari, entrambi di 62 anni, sono stati classificati in codice giallo e trasferiti con l'elisoccorso di Torino all'ospedale di Novara. Gli altri due uomini coinvolti sono stati invece trasportati via terra all'ospedale di Domodossola, inizialmente in codice verde. Le loro condizioni sarebbero tuttavia in evoluzione e il quadro clinico potrebbe essere peggiorato nelle ore successive.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'intossicazione e capire cosa abbia provocato la presenza di monossido di carbonio all'interno della baita.