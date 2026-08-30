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Cronaca dal Nord Ovest | 30 agosto 2026, 15:30

Dal Nord Ovest - Rischia di soffocare per un boccone al ristorante, uomo di 65 anni soccorso dal 118

Dal Nord Ovest - Rischia di soffocare per un boccone al ristorante, uomo di 65 anni soccorso dal 118 (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Rischia di soffocare per un boccone al ristorante, uomo di 65 anni soccorso dal 118 (foto di repertorio)

Attimi di paura, nella serata di ieri, in un ristorante di Chieri. Un uomo di 65 anni, infatti, stava mangiando in un locale quando improvvisamente, a causa di un boccone andato di traverso, stava per soffocare. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 di Azienda Zero.

I sanitari hanno disostruito le vie respiratorie del paziente e poi lo hanno trasportato alle Molinette di Torino in codice rosso.

Dalla redazione di Torino

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