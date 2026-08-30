Donna derubata, lite tra due giovani: a Biella Polizia in azione nella notte

Doppio intervento della Polizia di Stato nella città di Biella. Intorno alla mezzanotte di oggi, 30 agosto, stando alle prime ricostruzioni, una donna si sarebbe messa in contatto con le forze dell’ordine spiegando di essere rimasta vittima di un furto.
Il presunto autore si sarebbe però dileguato prima dell’arrivo degli agenti. Al momento non sarebbe stata presentata alcuna querela.
Poco dopo, verso le 2.30, altra segnalazione al 112 per una lite piuttosto accesa tra due giovani. Una volta sul posto, il personale della Questura avrebbe raccolto le testimonianze dei presenti e svolto i dovuti accertamenti.
Inoltre, una delle due donne non sarebbe stata più presente all’arrivo delle Volanti di Polizia. In ausilio anche i militari dell’Arma.