Marta Buono, dall’Italia all’oro di Basilea: due settimane da protagonista per la Ippon 2 Karate Biella

Sono state due settimane intense e ricche di soddisfazioni per la Ippon 2 Karate di Biella, protagonista con i propri tecnici e atleti su più fronti.

Dal 18 al 23 agosto, a Lignano Sabbiadoro, il direttore tecnico Maurizio Feggi, in qualità di presidente della Commissione Nazionale Rapporti con la Scuola e Attività Preagonistica, ha partecipato alla terza edizione del Symposium “Dove il Karate si incontra”, importante appuntamento federale che ha riunito per tre giornate Presidenti Regionali, tecnici e rappresentanti delle diverse Commissioni della FIJLKAM. Un momento di confronto, formazione e programmazione per fare il punto sulle attività e sul futuro del Karate italiano.

Nello stesso periodo, i riflettori erano puntati anche su Marta Buono, convocata al collegiale della Nazionale Italiana Seniores. Dopo due giornate di allenamenti intensi, l’atleta della Ippon 2 ha preso parte a un torneo che ha visto confrontarsi le Nazionali di Colombia, Croazia, Spagna e due rappresentative italiane. Per lei una prestazione di assoluto livello: quattro combattimenti disputati e quattro vittorie, a conferma dell’ottimo momento di forma e della costante crescita tecnica dell’atleta. Importante anche la partecipazione di Aurora e Vanessa Fattori, impegnate nel Seminario federale e nel successivo Randori Day, un’altra preziosa occasione di formazione e confronto con atleti e tecnici provenienti da tutta Italia.

Dopo qualche giorno di meritato riposo, Marta Buono è tornata sul tatami per un nuovo, prestigioso appuntamento internazionale. Sabato 29 agosto, accompagnata dal maestro Maurizio Feggi, ha partecipato all’Open Internazionale di Basilea, competizione di altissimo livello tecnico che ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse nazioni e rappresentava un importante banco di prova in vista dei prossimi Campionati Mondiali.

La stessa ha affrontato la competizione nella categoria Seniores +68 kg, disputando una gara impeccabile e conquistando con pieno merito il gradino più alto del podio. Un’altra medaglia d’oro internazionale che va ad arricchire il già prestigioso percorso dell’atleta della Ippon 2 e che conferma il suo eccellente stato di forma, oltre alla capacità di confrontarsi ai massimi livelli anche fuori dai confini nazionali. Per la società biellese è motivo di grande soddisfazione e orgoglio vedere i propri atleti protagonisti in appuntamenti di così alto livello e, allo stesso tempo, i propri tecnici impegnati nei percorsi federali di crescita e formazione.

Archiviata questa intensa parentesi estiva, la Ippon 2 Karate è pronta a ripartire. I corsi per tutte le fasce d’età riprenderanno da martedì 1° settembre presso la sede di Corso Pella 19/b a Biella, con la consueta passione e con nuovi obiettivi da inseguire sul tatami.