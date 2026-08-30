Basket femminile: La BFB riprende l'attivita' in un settembre ricco di appuntamenti

Con l'inizio di settembre riprendono tutte le attività del Basket Femminile Biellese. Il primo del mese si radunerà la squadra senior che anche quest'anno disputerà il campionato di Serie B.
Dopo il ritiro delle veterane Trucano e Senesi, coach Bertetti si affida all'esperienza di Tombolato, di Raga, di Guzzon e delle 2005 Habti e Peretti, lanciando in prima squadra molte giovani della cantera biellese. Per raggiungere l'obiettivo di mantenere la categoria, la squadra si è rinforzata con la lunga Molinaro, negli ultimi due anni centro di Arona.
Il 2 settembre toccherà all'Under 17, con il nuovo coach Davide Rabbachin, e all'Under 14 della confermatissima Lela Merlo.
Da sabato 5, con un evento che si ripeterà tutti i sabati mattina del mese di settembre, la Bfb aprirà le porte dei Salesiani a tutte quelle ragazze, dai nove anni in su, che vorranno avvicinarsi al mondo del basket. L'importante progetto, coordinato da Jacopo Giudici, istruttore nazionale, vuole aiutare le giovani biellesi non solo ad imparare il gioco della palla a spicchi, ma permettere l'inserimento delle ragazze nel mondo dello sport, della socialità e del corretto stile di vita. Da sempre impegnata nella ricerca del benessere fisico e psichico delle giovani, la società, l'unica che si rivolge esclusivamente ad una platea femminile, ritiene che attraverso lo sport, praticato con etica, correttezza e divertimento, si possano forgiare le donne del futuro. L'invito a partecipare, a titolo totalmente gratuito, ai sabati di settembre è pertanto rivolto a tutte le ragazze biellesi che vogliono provare questo sport.
La società porterà anche avanti altre iniziative. Sarà presente, in collaborazione con Biella Next ad eventi "ad hoc". Il 6 settembre presso il Centro Commerciale Gli Orsi, il 12 in Piazza Santa Marta a Biella. Il giorno 13 parteciperà alla Cittadella dello Sport, manifestazione gestita dal Comune di Biella.
Non dimentica infine la solidarietà. Il giorno 18 settembre affiancherà anche quest'anno la Lilt nella ormai tradizionale Pigiama Run, mentre domenica 20 collaborerà nuovamente con il Fondo Edo Tempia per la Festa dei Bambini presso i Giardini Zumaglini.