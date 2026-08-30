Basket femminile: La BFB riprende l'attivita' in un settembre ricco di appuntamenti

Dopo il ritiro delle veterane Trucano e Senesi, coach Bertetti si affida all'esperienza di Tombolato, di Raga, di Guzzon e delle 2005 Habti e Peretti, lanciando in prima squadra molte giovani della cantera biellese. Per raggiungere l'obiettivo di mantenere la categoria, la squadra si è rinforzata con la lunga Molinaro, negli ultimi due anni centro di Arona.