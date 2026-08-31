Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 28 al 30 agosto 2026: al via Bolle di Malto 2026

Attualità
Candelo, un caso di virus del Nilo: Gelone "Massima sicurezza, zero allarmismi"
Costume e società
Giornata internazionale del Soccorso Alpino, Cirio: "Grazie a chi ogni giorno aiuta sulle nostre montagne"
Cronaca
Valle Cervo: auto contro la Cappella della Madonna del Carmine nella notte, soccorsa una donna
Alberi caduti sulle strade, viabilità interrotta a Valdilana
Castelletto Cervo, ricerche sospese: nessuna traccia del disperso
Sfalci a fuoco a Tollegno vicino al bosco, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco
Il fuoco nel cuore della notte: incendio in una casa a Muzzano, due persone in ospedale
Ladri al Lidl di Cossato, indagano i Carabinieri
Lessona, si ribalta con l’auto in via Cesone: conducente soccorsa, strada chiusa
Oropa, escursionista cade sulla Passeggiata dei Preti: Intervento del Soccorso Alpino di Biella
Monili in oro e contanti portati via, due furti a Biella e Gaglianico
Sabato di sinistri stradali tra Biella e la zona della Bessa
Donna derubata, lite tra due giovani: a Biella Polizia in azione nella notte
Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono dei feriti
Eventi
Biella, grande pubblico al Favaro per la Cena sotto le Stelle
Bolle di Malto, ci siamo: a Oropa la benedizione del fusto simbolo dell’edizione 2026
Bolle di Malto, brindisi a Biella: è iniziata l’edizione 2026
Sport
Di corsa per una buona causa, Candelo sostiene La Casa per l’Autismo
Motori, passione e paesaggi biellesi: quasi 150 motociclisti al 5° raduno di Selve Marcone
Oropa-Monte Camino, oltre 100 runner sfidano la montagna: Gazzetto e De Giuli sono 1° al traguardo