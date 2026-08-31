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EVENTI | 31 agosto 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 28 al 30 agosto 2026: al via Bolle di Malto 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 28 al 30 agosto 2026: al via Bolle di Malto 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 28 al 30 agosto 2026: al via Bolle di Malto 2026

Attualità

Candelo, un caso di virus del Nilo: Gelone "Massima sicurezza, zero allarmismi"

Costume e società

Giornata internazionale del Soccorso Alpino, Cirio: "Grazie a chi ogni giorno aiuta sulle nostre montagne"

Cronaca

Valle Cervo: auto contro la Cappella della Madonna del Carmine nella notte, soccorsa una donna

Alberi caduti sulle strade, viabilità interrotta a Valdilana

Castelletto Cervo, ricerche sospese: nessuna traccia del disperso

Sfalci a fuoco a Tollegno vicino al bosco, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Il fuoco nel cuore della notte: incendio in una casa a Muzzano, due persone in ospedale

Ladri al Lidl di Cossato, indagano i Carabinieri

Lessona, si ribalta con l’auto in via Cesone: conducente soccorsa, strada chiusa

Oropa, escursionista cade sulla Passeggiata dei Preti: Intervento del Soccorso Alpino di Biella

Monili in oro e contanti portati via, due furti a Biella e Gaglianico

Sabato di sinistri stradali tra Biella e la zona della Bessa 

Donna derubata, lite tra due giovani: a Biella Polizia in azione nella notte 

Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono dei feriti

Eventi

Biella, grande pubblico al Favaro per la Cena sotto le Stelle

Bolle di Malto, ci siamo: a Oropa la benedizione del fusto simbolo dell’edizione 2026

Bolle di Malto, brindisi a Biella: è iniziata l’edizione 2026

Sport

Di corsa per una buona causa, Candelo sostiene La Casa per l’Autismo

Motori, passione e paesaggi biellesi: quasi 150 motociclisti al 5° raduno di Selve Marcone

Oropa-Monte Camino, oltre 100 runner sfidano la montagna: Gazzetto e De Giuli sono 1° al traguardo

Redazione

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