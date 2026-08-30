Bolle di Malto, ci siamo: a Oropa la benedizione del fusto simbolo dell’edizione 2026 (Foto e video di Angela Lobefaro in esclusiva per newsbiella.it.)

Da poco meno di due ore si è concluso il primo dei numerosi eventi previsti di Bolle di Malto, in programma a Biella fino al prossimo 7 settembre, tra musica, incontri, degustazioni, cultura e iniziative diffuse sul territorio per una manifestazione che, nel corso degli anni, si è affermata come uno degli appuntamenti di riferimento dedicati alla cultura brassicola e all’enogastronomia.

Nel primo pomeriggio di oggi, 30 agosto, la prima giornata ha preso idealmente avvio con la cerimonia di benedizione del fusto simbolo dell’edizione 2026 ad opera del rettore del Santuario di Oropa, don Michele Berchi. Un gesto raccolto e solenne, in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio biellese, che ha dato particolare significato all’inizio del percorso.

Presenti anche alcuni atleti e rappresentanti di ASAD Biella che, proprio quest’anno, celebra i suoi 30 anni di inclusione in movimento. Tra loro anche il presidente Charlie Cremonte che, ai nostri taccuini, ha condiviso parole di partecipazione, senso di comunità e profonda gratitudine.