Un confine che oggi unisce: Sagliano Micca e Tavigliano celebrano 327 anni di storia comune FOTO

Esistono confini nati per separare territori e affermare identità che, con il trascorrere del tempo, possono trasformarsi in punti di incontro e simboli di una storia condivisa. È questo il significato della giornata dedicata al ricordo del 29 agosto 1699, data nella quale le comunità di Tavigliano e Sagliano Micca ottennero la propria autonomia e definirono ufficialmente i confini dei rispettivi paesi.

A distanza di 327 anni, quella linea conserva un importante valore storico ma ha assunto un significato profondamente diverso. Ciò che un tempo rappresentava una divisione da definire e custodire gelosamente oggi testimonia il lungo percorso compiuto da due comunità vicine, capaci di mantenere la propria identità e, allo stesso tempo, di costruire un rapporto sincero e duraturo.

Sagliano Micca e Tavigliano condividono infatti non soltanto un confine geografico ma anche un territorio, tradizioni, memorie e un forte senso di appartenenza. Nel corso degli anni i rapporti tra i due paesi si sono consolidati attraverso il dialogo, la collaborazione e la comune attenzione verso la Valle Cervo e le persone che la abitano.

La ricorrenza non è stata quindi soltanto un momento commemorativo, ma un’importante occasione per riflettere sul valore della storia locale e sul significato che essa continua ad avere nella vita delle comunità contemporanee. Conoscere gli avvenimenti che hanno contribuito a definire l’identità dei paesi significa comprendere meglio il presente e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro.

I confini amministrativi continuano naturalmente a individuare territori e competenze differenti, ma non devono necessariamente tradursi in distanze. Possono invece diventare luoghi simbolici nei quali identità diverse si incontrano, si riconoscono e scelgono di collaborare. È proprio questa la testimonianza offerta da Sagliano Micca e Tavigliano: due comunità autonome, orgogliose delle proprie radici ma unite da un legame fatto di rispetto, amicizia e condivisione.

La giornata ha permesso di riportare l’attenzione su una pagina significativa della storia biellese, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire avvenimenti che hanno inciso sulla formazione e sull’evoluzione dei due paesi.

“Un sentito ringraziamento va al DOCBI – Centro Studi Biellesi, che attraverso i propri interventi ha accompagnato il pubblico alla riscoperta del contesto storico e delle vicende legate alla definizione dei confini tra Sagliano Micca e Tavigliano – sottolineano le due amministrazioni - Il prezioso lavoro di studio, ricerca e divulgazione svolto dal Centro rappresenta un contributo fondamentale per conservare e trasmettere la memoria del territorio alle generazioni future. Celebrare il 29 agosto 1699 non significa dunque rivolgere lo sguardo al passato con nostalgia, ma riconoscere il valore delle proprie radici per continuare a costruire relazioni e nuove occasioni di collaborazione. Un confine che non divide più, ma racconta. Un confine che custodisce la memoria di due comunità e che, oggi, diventa il simbolo di un percorso comune”.