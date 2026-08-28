Dal Nord/Ovest: Grave incidente sulla A32, morte due persone: autostrada verso Bardonecchia chiusa

Due morti ed un 20enne ferito: è questo il bilancio del tragico incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 6, sull'A32 in direzione Bardonecchia. Secondo le prime informazioni i tre viaggiavano su una Jeep, che verso le 6 si è schiantata poco fuori la galleria Giaglione, forse per distrazione od errore.

A32 chiusa

A causa del violento impatto due sono decedute, mentre una terza di circa 20 anni, è stata trasportata all'ospedale di Rivoli. Per permettere l'intervento dei soccorritori è stata chiusa completamente al traffico la A32, in direzione delle montagne, tra gli svincoli di Susa Ovest e Oulx Est. Il traffico è quindi deviato sulla Statale 24 del Monginevro, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che non hanno potuto che constatare il decesso della coppia.