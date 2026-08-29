Ladri al Lidl di Cossato, indagano i Carabinieri

Uno scatolone contenente una motosega è stato trafugato ieri dal punto vendita Lidl di Cossato. A rubarlo, secondo quanto ricostruito, sarebbero state due persone.

Il furto è stato scoperto dai responsabili del supermercato, che hanno immediatamente segnalato l'accaduto ai Carabinieri. I militari hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto.

A fornire un possibile aiuto alle indagini saranno le telecamere di videosorveglianza presenti all'interno e nelle aree esterne del punto vendita. Le immagini sono infatti al vaglio dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i movimenti dei due soggetti e raccogliere elementi utili alla loro identificazione.

Il valore della motosega e le modalità con cui lo scatolone è stato portato fuori dal supermercato saranno oggetto degli ulteriori accertamenti.