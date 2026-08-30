Furti con la “tecnica delle monetine” nei parcheggi dei supermercati: ecco come difendersi

Una distrazione di pochi secondi può bastare per trasformare una normale spesa al supermercato in una spiacevole sorpresa. È la cosiddetta “tecnica delle monetine”, un raggiro che può verificarsi nei parcheggi dei supermercati e che punta soprattutto a distrarre l’automobilista proprio nel momento in cui sta riponendo la spesa in auto o si appresta a partire.

Il meccanismo è semplice. Una volta individuata la vittima, il malvivente attira la sua attenzione facendo notare la presenza di alcune monete a terra, generalmente vicino alla portiera o al veicolo. L’automobilista, pensando che possano essere cadute dalla propria borsa o dalle proprie tasche, scende dall'auto oppure si allontana momentaneamente per raccoglierle.

È proprio quello il momento in cui può entrare in azione un complice. Approfittando della distrazione, il ladro può aprire una portiera rimasta incustodita e impossessarsi di borse, portafogli, telefoni cellulari o altri oggetti lasciati nell’abitacolo. In altri casi il tentativo può avvenire mentre la vittima è ancora intenta a capire cosa stia succedendo.

Il consiglio principale è quindi quello di non abbassare la guardia davanti a una situazione apparentemente innocua. Se qualcuno segnala delle monete a terra, è bene controllare senza lasciare incustoditi il veicolo e gli oggetti personali. Prima di scendere dall’auto, è fondamentale verificare che tutte le portiere siano chiuse e che borse e altri oggetti di valore non siano visibili nell’abitacolo.

Anche durante le operazioni di carico della spesa è opportuno prestare attenzione: borsa e portafoglio non devono essere lasciati sul sedile mentre si sistemano i sacchetti nel bagagliaio. Meglio riporli subito in un luogo non visibile dall'esterno.

Un'altra precauzione importante riguarda chi si avvicina con una richiesta improvvisa o cerca di attirare l'attenzione. Non significa che ogni persona che segnala qualcosa di anomalo abbia cattive intenzioni, ma in presenza di comportamenti sospetti è preferibile mantenere una certa distanza, chiudere l'auto e, se necessario, chiedere l'intervento del personale del supermercato o delle forze dell'ordine.

La regola, in sostanza, è semplice: mai lasciare il veicolo aperto o incustodito, nemmeno per pochi secondi. Una distrazione può essere esattamente ciò che stanno aspettando.

In caso di furto o di tentato raggiro, è importante segnalare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine, fornendo ogni elemento utile, compresa una descrizione delle persone coinvolte, del veicolo eventualmente utilizzato e dell'orario in cui si è verificato l'episodio. Anche piccoli dettagli possono aiutare nelle indagini e nella verifica delle immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio.