Da Torino: L'influencer non paga il biglietto della metro e si vanta sui social, il questore lo castiga con un avviso orale

Si vantava sui social di usare la metro a scrocco (e invitava i follower a fare come lui). Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha emesso un avviso orale nei confronti di un noto influencer straniero residente nel capoluogo che nei giorni scorsi ha pubblicato online un video - oggi rimosso - girato nella stazione metropolitana di Torino, nel quale mostrava di non pagare il biglietto. Nel filmato il soggetto scavalcava i tornelli senza biglietto e invita i suoi follower a fare lo stesso. Il video ha registrato migliaia di visualizzazioni, mostrando una chiara capacità di generare emulazione.

Nel provvedimento del Questore vengono messi in evidenza i diversi elementi che sottolineano una chiara pericolosità sociale del giovane, tra cui il fatto che sui suoi canali social ha pubblicato diversi video in cui ostenta oggetti apparentemente riconducibili ad armi, denaro contante e comportamenti contrari alle norme, come la circolazione su monopattino in violazione del Codice della Strada. Una narrazione che contribuisce a normalizzare comportamenti antigiuridici e a renderli attraenti per un pubblico molto giovane.

Il giovane ha ulteriormente evidenziato la propria pericolosità essendo stato indagato nel passato per reati contro la persona ed il patrimonio, nonché per i suoi stretti collegamenti con un altro influencer straniero che era stato arrestato per aver malmenato un docente torinese. Per questo motivo, al suo rientro dall’estero, la Polizia di Frontiera di Fiumicino ha provveduto a notificargli l’avviso orale, un provvedimento di ammonimento con il quale viene richiamata ufficialmente una persona a comportarsi secondo la legge, segnalando al destinatario che le sue azioni sono finite sotto osservazione e che continuare su quella strada potrebbe portare a conseguenze più pesanti.

Si sta inoltre valutando la posizione dello straniero in relazione alle norme sul soggiorno.