“Meglio cento parole non dette che dirne due sbagliate” / “Mezus chentu faedhos chentza nados che a ndhe narrer’ duos isbagliados”

Nell’immagine, (Hibiscus syriacus L., 1753). Nome italiano: ibisco. Nome sardo: ibiscu (o ibìschu a seconda delle varianti locali). Nome spagnolo: el hibisco (o flor de hibisco). È conosciuto in America Latina e in Messico come flor de Jamaica o rosa de Jamaica.

Il proverbio: “Meglio cento parole non dette che dirne due sbagliate” dà un buon suggerimento, utile a tutti, per il buon uso della lingua, che potrebbe persino stancare con troppe parole buone, ma, usando quelle cattive, è davvero dannosa.

Presentatzione de su dìciu:

Unu antigu dìciu nostru avisat: «Mezus chentu faedhos chentza nados che a ndhe narrer’ duos isbagliados» e un’àteru: «Sa limba non giughet ossu, ma truncat purpa e ossu». Bonos cussizos, utiles a totu, pro su bon’impreu de sa limba, chi podet fintzas istracare cun tropas peràulas bonas, ma, impreendhe sas malas, est deabberu dannalza.

Duos dìcios chi mi sunt bénnidos a conca legindhe unu passu de sa Litera de santu Giagu. S’apostulu narat: «Si unu no pecat in su faedhare est un’òmine perfetu, capatze de tenner’ a frenu puru totu su corpus (3, 2b). Sa limba est unu melmu minore e si podet bantare de cosas mannas (3, 5a). Sa limba perunu òmine la podet domare: est unu male rebelle, est piena de velenu mortale. Cun issa beneighimos su Segnore e Babbu totu poderosu e cun issa malaighimos sos òmines fatos a assimizu de Deus. Dae sa matessi buca essit benedisciòne e maledisciòne. No devet esser’ gai, frades mios! (3, 8-10).

Cussu “Non devet esser’ gai, frades mios”, iscritu dae santu Giagu, paret unu lamentu pro pena manna chi s’apostulu giughet in coro. Pena, chi forsis vivimos nois puru, candho, pro no ofendher’, nos devimos narrer’: “Mezus chentu faedhos chentza nados che a ndhe narrer duos isbagliados” o candho nos tocat de cunstatare, in palas nostras o de àtere chi: “Sa limba non giughet ossu, ma truncat purpa e ossu”.

TESTO ITALIANO

Un nostro antico proverbio avverte: “Meglio cento parole non dette che dirne due sbagliate” e un altro dice: «La lingua non ha osso, ma taglia polpa ed osso».

Due proverbi che mi son venuti in mente leggendo un brano della Lettera di san Giacomo. L’apostolo dice: «Se uno non pecca nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo (3, 2b). La lingua è un piccolo membro e può vantarsi di cose grandi (3, 5a). La lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e il Padre onnipotente e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. Non dev’essere così, fratelli miei! (3, 8-10).

Quel: “Non dev’esser così, fratelli miei”, scritto da san Giacomo, pare un lamento per grande pena che l’apostolo ha in cuore. Pena, che forse viviamo anche noi, quando, per non offendere, ci dobbiamo dire: “Meglio cento parole non dette che dirne due sbagliate”, o quando ci tocca constatare, nella nostra persona o in altre, che: “La lingua non ha osso, ma taglia polpa ed osso”.