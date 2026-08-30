AlfAlberto, N come Natura: il creato è un dono da custodire VIDEO

La parola di questa settimana è natura. Alberi, fiumi, montagne e animali formano un equilibrio dal quale dipende la vita dell’uomo. Presi dalla frenesia quotidiana, osserva Alberto Antonello, rischiamo però di dimenticarne il valore: dalla natura riceviamo l’aria, l’acqua e il cibo, mentre un tramonto, il suono del mare o una passeggiata nel bosco possono restituirci calma e meraviglia.

Nella Genesi il creato è un dono affidato all’uomo affinché lo coltivi e lo custodisca. La terra, quindi, non è un bene da sfruttare senza limiti, ma un patrimonio da rispettare e proteggere.

L’inquinamento, gli incendi, il cambiamento climatico, la plastica nei mari, la scomparsa di numerose specie animali e lo scioglimento dei ghiacciai. Fenomeni che mettono in pericolo il futuro della stessa umanità...