Sempre con il cellulare in mano: quando l’abitudine diventa dipendenza

È la prima cosa che guardiamo appena svegli e spesso l’ultima prima di addormentarci. Lo controlliamo mentre aspettiamo il caffè, in fila alla cassa, durante una pausa dal lavoro e persino quando siamo in compagnia. A volte non stiamo nemmeno aspettando una notifica: prendiamo il cellulare semplicemente perché abbiamo qualche secondo vuoto da riempire.

È proprio quel gesto apparentemente innocuo a raccontare quanto lo smartphone sia entrato nelle nostre abitudini. Il problema non è il cellulare in sé, né il tempo trascorso online per lavoro, per informarsi o per parlare con gli altri. La questione cambia quando prendere il telefono diventa un comportamento automatico e difficile da controllare.

C'è chi lo controlla decine di volte nell'arco della giornata senza un motivo preciso. Chi, sentendo una vibrazione, interrompe immediatamente quello che sta facendo. Chi durante una conversazione continua a guardare lo schermo. E poi c'è chi prova a stare qualche ora senza smartphone e scopre di sentirsi nervoso, inquieto o quasi “tagliato fuori” dal resto del mondo.

Non significa automaticamente essere dipendenti. Ma sono segnali che meritano attenzione.

Il problema non è solo quanto lo usiamo

Quando si parla di dipendenza da cellulare, la domanda più frequente è: “Quante ore al giorno sono troppe?”. In realtà non esiste una soglia valida per tutti. Due ore trascorse utilizzando lo smartphone per lavoro non hanno lo stesso significato di due ore passate a controllare compulsivamente social network, messaggi e notifiche.

Conta soprattutto come e perché lo utilizziamo.

Se il telefono interrompe continuamente il sonno, il lavoro, lo studio, le relazioni o le attività quotidiane, il problema non è più soltanto il numero di minuti trascorsi davanti allo schermo. Diventa il rapporto che abbiamo sviluppato con quello strumento.

Una delle caratteristiche più insidiose è infatti l'automatismo. Il gesto può diventare così abituale da avvenire quasi senza pensarci: mano in tasca, schermo acceso, controllo delle notifiche, chiusura dell'applicazione e, pochi secondi dopo, nuovo controllo.

E spesso non abbiamo trovato nulla di nuovo.

Quel bisogno di controllare “nel caso ci sia qualcosa”

Notifiche, messaggi, email, social network e applicazioni sono progettati per attirare continuamente la nostra attenzione. Ogni nuovo contenuto può rappresentare una piccola ricompensa: una notizia, un messaggio, un “mi piace”, una risposta.

Il risultato può essere un meccanismo molto semplice: ci annoiamo, prendiamo il telefono; ci sentiamo soli, prendiamo il telefono; abbiamo un momento di attesa, prendiamo il telefono.

Lo smartphone finisce così per diventare una risposta automatica non soltanto a una necessità, ma anche alla noia e al silenzio.

Ed è forse proprio questo uno degli aspetti più interessanti da osservare. Non siamo più abituati ad avere momenti nei quali non succede nulla.

Un viaggio in autobus senza guardare lo schermo. Una coda al supermercato. Una passeggiata. Una cena senza notifiche. Persino pochi minuti seduti sul divano.

Il telefono riempie immediatamente quel vuoto.

I campanelli d'allarme

Ci sono alcuni comportamenti che possono far pensare a un rapporto poco equilibrato con lo smartphone: controllarlo continuamente senza una ragione, provare irritazione quando non è disponibile, utilizzarlo durante conversazioni o pasti nonostante si sia deciso di evitarlo, perdere sonno per rimanere connessi oppure rendersi conto di aver trascorso molto più tempo online di quanto si fosse programmato.

Un altro segnale è la difficoltà a interrompersi. “Guardo solo un minuto” può trasformarsi facilmente in mezz'ora.

E quando ci si accorge che il telefono sta togliendo spazio ad altre attività considerate importanti, vale la pena fermarsi e chiedersi perché.

Una piccola prova

Per capire quanto sia diventato automatico il nostro rapporto con lo smartphone si può fare un esperimento molto semplice.

Per un'intera giornata, prima di prendere il cellulare, proviamo a domandarci: “Perché lo sto prendendo?”

Se abbiamo una risposta precisa — devo telefonare, leggere un messaggio importante, controllare una mail — nessun problema.

Se invece la risposta è “non lo so”, “per abitudine” oppure “volevo solo dare un'occhiata”, forse abbiamo trovato qualcosa su cui riflettere.

Non serve necessariamente eliminare il cellulare dalla nostra vita. L'obiettivo è molto più realistico: tornare a scegliere quando utilizzarlo, invece di prenderlo automaticamente ogni volta che abbiamo un momento libero.

Si può iniziare disattivando le notifiche non indispensabili, lasciando il telefono fuori dalla camera da letto, stabilendo alcuni momenti della giornata senza smartphone e, soprattutto, evitando di tenerlo costantemente in mano o sul tavolo durante le conversazioni.

Sono piccoli cambiamenti. Ma possono restituirci qualcosa che lo smartphone, senza che ce ne accorgiamo, tende a consumare: la nostra attenzione.

Perché forse la domanda più importante non è quante ore passiamo con il cellulare.

È capire quante volte, durante quelle ore, siamo noi a scegliere di guardarlo e quante volte è lui a chiamare noi.